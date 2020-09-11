فيديو.. سميرة سعيد تطرح "قط وفار" على يوتيوب

دوت الخليج الإخباريةالجمعة 2020/9/11 01:19 ص بتوقيت أبوظبي
طرحت المطربة المغربية سميرة سعيد، الخميس، أحدث أغنياتها "قط وفار" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".
وتعاونت الديفا في الأغنية الجديدة ولأول مرة مع الموزع الموسيقي البريطاني ذي الأصول المصرية محمد النابلسي.
وأحيت سميرة سعيد حفلا غنائياً عبر تطبيق "تيك توك" بدأته بأغنية "هوا هوا"، وظهرت بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة.
وكان النابلسي قد كشف أن لون أغنية "قط وفار" الموسيقى يمتاز بالطاقة ويمزج بين الريجاتون و الـK-pop مع الفيوجن بوب، وهي من كلمات عبدالحميد الحباك وألحان إيهاب عبدالواحد.
وقدّمت الديفا في حفلها على "تيك توك" مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومها الأخير "أيام حياتي" منها "حب ميؤوس منه" و"أنا كتير عليك" و"عيونك قدامي"، إضافة إلى باقة من أغنياتها القديمة "إحكى يا شهرزاد" و "ع البال".
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