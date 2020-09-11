أكد رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، الجمعة، التزام الجيش الوطني بوقف إطلاق النار؛ لكنه جاهز للرد علي أي عدوان أو خرق.

وقال صالح، في بيان، إن حكومة فايز السراج غير الشرعية تسببت في عدم حصول الليبيين على الحد الأدنى من متطلباتهم اليومية في بلد يُعتبر من أغنى الدول في الثروات.

ولفت إلى التدخلات الخارجية التي سمحت بها حكومة الوفاق، وانقسام مؤسسات الدولة ما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية لليبيين.

وأشار إلى سعي مجلس النواب الليبي إلى العمل على خروج المرتزقة وتفكيك المليشيات المسلحة بالبلاد، مؤكدا أن اجتماعات التي احتضنها المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع وإنما لتقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم ليبيا.

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وتابع: "المجلس الرئاسي والحكومة سيكونان على أساس اجتماعات المغرب؛ ضماناً لعدم تهميش أي منطقة من الوطن الليبي وبما يضمن تحقيق توزيع المناصب والثروة بعدالة".

وحذر مما تمر به ليبيا من مرحلة صعبة وعصيبة، وتعرضها لأجندات خارجية وداخلية هدفها استمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراته.





وفي هذا الصدد، جدد صالح تأكيد حرصه على وقف إطلاق النار الذي أعلن في القاهرة، لافتاً إلى التزام القوات المسلحة الليبية بالقرار مع جهوزيتها للرد علي أي عدوان أو خرق تقوم به أية جهة في أي وقت.

واختتم بيان البرلمان الليبي بالتركيز على سعيه بكل جد وإخلاص على توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على الأقاليم التاريخية، وذلك طبقاً للعرف السائد منذ استقلال البلاد عام 1951 وحتى الآن ووفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.