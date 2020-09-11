سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة، بنحو 100 ليرة في السوق الموازية غير الرسمية، في حين استقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة.



ويأتي ارتفاع الدولار بعد إعلان وزارة المالية اللبنانية، الأربعاء، بدء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، في خطوة تعني بدء تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح الاقتصاد والاستجابة لطلبات المانحين الدوليين، تمهيدا للحصول على مساعداتهم.

ويسعى لبنان إلى جذب مساعدات مالية من الدول والمؤسسات المالية للخروج من أزمة مالية خانقة.

ووافقت الحكومة اللبنانية في يوليو/ تموز الماضي، على تعيين مؤسسة "ألفاريز آند مارسال" للاستشارات لإجراء التدقيق الجنائي، والذي يشمل عادة فحصا دقيقا للسجلات المالية للمؤسسات وقد يرصد أي إساءة استخدام للأموال.

وكان رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان منذ 27 عاما، قد دافع عن دور البنك قائلا إنه حافظ على الاستقرار بينما كانت الحكومات المتعاقبة تزيد الديون. ورفض ما وصفها بشائعات عن أنه سيستقيل.

وأضاف سلامة لتلفزيون سي.إن.بي.سي، في مقابلة أُذيعت الثلاثاء الماضي، أنه سيمضي قدما صوب تنفيذ "ما يدور في ذهني كاستراتيجية للخروج من هذه الأزمة".

ويواجه سلامة، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه إحدى ركائز النظام المالي اللبناني، انتقادات شديدة بسبب ما اتخذه من إجراءات منذ بداية الأزمة التي شلّت النظام المصرفي ودفعت العملة للانخفاض منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومؤخرا تم توجيه اتهام إلى رياض سلامة بتعمده تضخيم أصول البنك المركزي أكثر من 6 مليارات دولار في 2018، بعد الانتهاء من تدقيق الحسابات السنوية للبنك.

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وقال سلامة إن البنوك التي قيدت الحصول على الودائع ستغادر السوق إذا لم تتمكن من زيادة رأسمالها بنسبة 20% بحلول فبراير/شباط القادم.

وفي تصريحات سابقة لحاكم مصرف لبنان، أوضح أن تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي وأن الودائع ستصان لأنه لن يكون "وضع إفلاس". وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادر السوق.

وقال إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار، وأن لبنان "ليس بصدد تعويم العملة".

السوق السوداء

وفي السوق السوداء قفز الدولار بنحو 100 ليرة ليسجل 7600 جنيه للشراء 7700 جنيه للبيع، مقابل 7500 ليرة للشراء 7600 ليرة للبيع، أمس.

البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة، ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين اليوم الجمعة، سعر صرف الدولار مقابل الليرة عند 3850 ليرة للشراء و3900 للبيع.

ولبيع الدولار بهذا السعر في شركات الصرافة هناك العديد من الشروط، منها رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنوك

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.