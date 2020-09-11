سياسة
دوت الخليج الإخباريةالجمعة 2020/9/11 09:42 م بتوقيت أبوظبي
بيان بحريني أمريكي إسرائيلي مشترك: نشيد بالدور القيادي للإمارات وولي عهد أبوظبي في إعلان إقامة علاقات دبلوماسية
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