هنأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مشيرة إلى أن الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة في بيان على "تويتر": إن "الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وأضاف البيان أنَّ "الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة".

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وأصبحت البحرين في وقت سابق، الجمعة، ثاني بلد عربي بعد الإمارات تبرم اتفاقا مع إسرائيل في غضون 30 يوما.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وكتب على "تويتر": "خطوة تاريخية جديدة اليوم! الدولتان الصديقتان العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام، ثاني دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل في 30 يوما".