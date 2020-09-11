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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الجمعة 2020/9/11 09:51 م بتوقيت أبوظبي

هنأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مشيرة إلى أن الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة في بيان على "تويتر": إن "الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وأضاف البيان أنَّ "الخطوة ستسهم في الاستقرار والرخاء بالمنطقة".   

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وأصبحت البحرين في وقت سابق، الجمعة، ثاني بلد عربي بعد الإمارات تبرم اتفاقا مع إسرائيل في غضون 30 يوما.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

وكتب على "تويتر": "خطوة تاريخية جديدة اليوم! الدولتان الصديقتان العظيمتان إسرائيل ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام، ثاني دولة عربية تعقد السلام مع إسرائيل في 30 يوما".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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