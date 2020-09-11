اعتبر جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، الجمعة، أن معاهدة السلام بين إسرائيل والبحرين "أعادت إحياء آمال السلام".



وعقب إعلان ترامب عن معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل، أعلن كوشنر أنه سيتم فتح سفارتين في المنامة وتل أبيب.

والجمعة، تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلنت البحرين قبولها دعوة ترامب لحضور مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل؛ حيث سيقوم وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني ونتنياهو بتوقيع إعلان السلام بين المنامة وتل أبيب أيضاً.

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وانضمت البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب ترامب فإن المعاهدة بين البحرين وإسرائيل تمثل نقلة تاريخية أخرى باتجاه السلام في الشرق الأوسط.

ووجه الشكر إلى مملكة البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة 25 يونيو/حزيران 2019، مؤكداً أنها كانت خطوة هامة لتحقيق الاستقرار.

وباتت البحرين ثاني دولة عربية تتفق على معاهدة سلام مع إسرائيل بعد الإمارات خلال 30 يوماً فقط.

وتعد مصر أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1978 تلاها الأردن في 1994 ومن ثم الإمارات في أغسطس/آب 2020 قبل انضمام البحرين لها في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.