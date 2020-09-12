فوزي غلام أمام القضاء الإيطالي.. والسبب شبهة تزوير

ضربت أزمة جديدة الجزائري فوزي غلام ظهير أيسر نابولي، بعد أن أصبح محل تحقيق من قبل القضاء الإيطالي بسبب تواجد شبهات حول حصوله على رخصة قيادة بحرية بطريقة غير قانونية.

وكان القضاء الإيطالي فتح تحقيقا في هذه القضية بعد تلقيه إشعارا من قبل شرطة مدينة كازيرتا في إقليم كامبانيا جنوب إيطاليا حول تواجد شبهة تزوير 600 رخصة قيادة بحرية.

تقارير صحفية إيطالية كشفت أن غلام ليس اللاعب الوحيد من نابولي الذي يتم معه التحقيق في هذه القضية، حيث وجهت نفس التهمة لزميله السنغالي كاليدو كوليبالي ولاعب "البارتينوبي" السابق، الإسباني خوسيه كاييخون.

لا خوف على غلام

ومع ذلك، فإن غلام لا يواجه خطر التعرض لعقوبة السجن في صورة ثبوت حصوله على رخصة القيادة البحرية بطريقة غير قانونية، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

الصحيفة كشفت أن إدانة النجم الجزائري سيترتب عنها عقوبة إدارية فقط، حيث سيقع سحب رخصة القيادة منه، مع إجباره على إعادة القيام باختبار الحصول على رخصة القيادة.

وتجدر الإشارة إلى أن تحقيقات القضاء الإيطالي أخذت أبعادا كبيرة، بعد أن تم الاستماع لـ29 متورطا في هذه القضية من بينهم أصحاب مدارس تعليم القيادة البحرية.

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يذكر أن عملية تزوير رخص القيادة البحرية حصلت خلال الفترة ما بين 2014 و2017، وهي الفترة التي كان فيها فوزي غلام يقدم فيها أفضل مستوياته مع نابولي.

على أبواب الرحيل

من ناحية أخرى، باتت أيام فوزي غلام معدودة مع نابولي، بحكم خروجه نهائيا من حسابات مدربه جينارو جاتوزو لأسباب فنية.

وكانت تقرير إيطالية كشفت، في وقت سابق، أن وكيل اللاعبين البرتغالي الشهير خورخي مينديز يبحث عن مخرج يمكن موكّله الجزائري من الرحيل عن نابولي.

وفي هذا الصدد، قام مينديز بترشيح غلام للانتقال إلى صفوف نيس الفرنسي وسبورتنج لشبونة البرتغالي، الباحثين عن ضم لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى غلام لاستعادة أفضل مستوياته، بعد الصعوبات التي عانى منها في السنوات الثلاث الأخير بسبب لعنة الإصابات.