الارشيف / الذكاء الاصطناعي

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
سياسة

دوت الخليج الإخبارية

السبت 2020/9/12 01:22 م بتوقيت أبوظبي

اعتبر الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تفرض نبذ سياسة "المحاور"، مشيرا إلى ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤتِ ثمارها.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر "التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها ونبذ سياسة المحاور".

وتأتي تغريدة قرقاش غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل البحرين وإسرائيل لمعاهدة سلام في خطوة وصفت بالشجاعة، لتلحق بالإمارات التي أعلنت خطوة مماثلة منتصف الشهر الماضي.

Advertisements

وأضاف قرقاش أن "البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصا حقيقية، أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

ومن المقرر أن توقع الإمارات والبحرين معاهدة السلام مع إسرائيل في واشنطن 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

وكان قرقاش قد أكد في تصريحات له الأسبوع الماضي أن العلاقات بين الإمارات وإسرائيل "أداة يمكن استخدامها لضمان الحق الفلسطيني" مثل وقف ضم الأراضي الفلسطينية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا

  • الذكاء الاصطناعي

    المزيد

  • الذكاء الاصطناعي

    المزيد