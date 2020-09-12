"جريمة الفيرمونت".. تفاصيل ظهور تامر حسني في القضية

تقدم المحامي المصري أحمد مهران، باعتذار إلى الفنان تامر حسني بعدما أدرج اسمه في بلاغ تقدم به للنائب العام في قضية الاغتصاب الجماعي الشهيرة بـ"جريمة الفيرمونت".

وكشف المحامي التفاصيل في تصريحات أوردتها وسائل إعلام مصرية قائلا: "بعد أن تقدمت بالبلاغ ضد بعض الفنانين الذين تواجدوا وقت الحفل الذي شهد اغتصاب فتاة في فندق فيرمونت، وكان من بين هؤلاء الفنان تامر حسني، وردت إلينا معلومات تؤكد أن تامر لم يكن ضمن هؤلاء الفنانين، ولهذا حذفت على الفور اسم تامر حسني من عريضة الاتهام لانتفاء صلته بالموضوع، وقد ورد اسمه في البلاغ عن طريق الخطأ غير المقصود، لهذا كان لزاماً علينا أن نوضح ذلك ونقدّم الاعتذار الواجب إلى الفنان المحترم".

المحامي أحمد مهران تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري حمل الرقم "2901 لسنة 2020"، ضد عدد من الفنانين المصريين واللبنانيين، إضافة إلى مدير فندق "فيرمونت نايل سيتي" بصفته وشخصه، واتهمهم بـ"إقامة حفلات غنائية وهمية كان الهدف منها جذب الفتيات والتغرير بهن وإجبار بعضهن على المشاركة في جرائم جنسية".

وكانت النيابة العامة قالت في بيان إنّها "أمرت بحبس 3 متّهمين على ذمّة التحقيق معهم في وقائع اتّهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدّي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي".

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وأضافت أنّها أمرت بإخلاء سبيل 3 موقوفين آخرين على ذمّة التحقيق في هذه القضية بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنية (5280 يورو) لكل منهم، وإخلاء سبيل رابع بضمان محلّ إقامته.

وتشتبه السلطات بأن مجموعة من الشبّان الأثرياء أقدموا على تخدير شابة واغتصابها في فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة قبل 6 سنوات.

وتلقت النيابة العامة في 4 أغسطس/آب كتابا من المجلس القومي للمرأة مرفقا به شكوى قدمتها فتاة إلى المجلس تفيد باعتداء بعض الأشخاص عليها جنسيا في عام 2014 داخل فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا، على أن تعلن النيابة ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبا، حفاظا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.