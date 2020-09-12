أكدت البحرين وإسرائيل أهمية المضي قدما بعلاقات البلدين في مختلف المجالات لخدمة مصالحهما المشتركة.

وافتتحا البلدان، السبت، الاتصال الثنائي بينهما بدعوة لدعم العلاقات بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، بحسب وكالة أنباء البحرين.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وجابي أشكنازي وزير خارجية إسرائيل.

وخلال الاتصال تبادل الوزيران التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.

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وأكد الجانبان أهمية المضي قدما بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب ترامب فإن المعاهدة بين البحرين وإسرائيل تمثل نقلة تاريخية أخرى باتجاه السلام في الشرق الأوسط.

ووجه الرئيس الأمريكي الشكر إلى مملكة البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة 25 يونيو/حزيران 2019، مؤكداً أنها كانت خطوة هامة لتحقيق الاستقرار.

وباتت البحرين ثاني دولة عربية تتفق على معاهدة سلام مع إسرائيل بعد الإمارات خلال 30 يوما فقط.