أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد البحريني أن الخطوات التي تقوم بها بلاده بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد تؤكد نهج مملكة البحرين الثابت في الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز الاستقرار بالمنطقة والتعاون الدولي.

وقال وزير المالية والاقتصاد البحريني في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين ،إن الخطوة التاريخية الشجاعة من خلال إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل ستساهم في خلق الفرص والآفاق الاقتصادية الواعدة وتعزز بالتالي من عملية السلام بوصفها مرتكزاً لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد وزير المالية والاقتصاد على أن مملكة البحرين حريصة على الالتزام بتحقيق مشاريع حيوية تلبي طموح الجميع نحو مستقبل أفضل للمملكة وشعبها، خاصة في ظل ما تتمتع به البحرين من اقتصاد متطور ومتماسك قادر على النمو في جميع الظروف التي تجعل من المملكة أرضاً خصبة لمشاريع استثمارية هامة.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

ونشر ترامب تلك الأنباء على "تويتر" بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بحسب البيت الأبيض.

وقال ترامب: تحدثت مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، واليوم هو حدث تاريخي لإرساء السلام في الشرق الأوسط.