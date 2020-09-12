قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، السبت، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل خطوة جديدة مهمة نحو السلام بالمنطقة.

وأضاف:" نثق في أن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل سيعطي دفعة جديدة لعملية السلام مع الفلسطينيين".