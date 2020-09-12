قال المحلل السياسي سعد راشد، إن توقيع معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة جريئة، أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني.
البحرين: اتفاق السلام قرار شجاع ودعمنا لفلسطين ثابت
وقال وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن إعلان قيام العلاقات مع إسرائيل قرار تاريخي وشجاع.
صحف البحرين تحتفي بمعاهدة السلام: تعزز الاستقرار وتحمي حقوق فلسطين
وأضاف الزياني، في تصريحات إعلامية، "نحن دولة ذات سيادة ونتخذ قراراتنا بناءا على ثوابتنا الوطنية والعربية".
وأوضح أن "إقامة العلاقات مع إسرائيل هدفها جعل منطقة الشرق الأوسط مستقرة وأمنة."، مجددا التأكيد على تمسك مملكة البحرين بحقوق الشعب الفلسطيني، والسعى لإشاعة السلام في الشرق الأوسط.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محلل سياسي: معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة جريئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.