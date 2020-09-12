محلل سياسي: معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة جريئة

قال المحلل السياسي سعد راشد، إن توقيع معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة جريئة، أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني.



البحرين: اتفاق السلام قرار شجاع ودعمنا لفلسطين ثابت

وقال وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن إعلان قيام العلاقات مع إسرائيل قرار تاريخي وشجاع.

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وأضاف الزياني، في تصريحات إعلامية، "نحن دولة ذات سيادة ونتخذ قراراتنا بناءا على ثوابتنا الوطنية والعربية".

وأوضح أن "إقامة العلاقات مع إسرائيل هدفها جعل منطقة الشرق الأوسط مستقرة وأمنة."، مجددا التأكيد على تمسك مملكة البحرين بحقوق الشعب الفلسطيني، والسعى لإشاعة السلام في الشرق الأوسط.