الميركاتو الصيفي.. "المجنون" طوق نجاة بن رحمة من جحيم برينتفورد

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالسبت 2020/9/12 07:05 م بتوقيت أبوظبي
تلقى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، جناح فريق برينتفورد الإنجليزي، أخبارا سارة في الساعات القليلة الماضية، تتعلق بمستقبله بعدما كاد يفقد الأمل في خوض تجربة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت الأيام الأخيرة شهدت تأكيد الدنماركي توماس فرانك مدرب برينتفورد أن ناديه لن يسمح له بالرحيل سوى في حالة حصوله على مُقابل مادي يتناسب مع قدراته.
وكشفت وسائل إعلامية بريطانية أن طوق النجاة للجناح الطائر قد يأتي من طرف الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، والذي لا يزال مُهتما بخدماته، ويرى فيه عنصرا قادرا على تقديم دعم كبير للقاطرة الأمامية لفريقه في عالم الكبار.
المجنون جاهز
وسائل الإعلام البريطانية أكدت أن المدير الفني الأرجنتيني الملقب بـ"المجنون" كثف تحركاته من أجل التعاقد مع صاحب المُراوغات السحرية، خاصة بعد تمديد عقده مع ليدز لموسم جديد، وحصوله على ضمانات من مُسيري النادي بجلب جميع اللاعبين الذين يطلبهم.
هذا الأمر قد يمثل خدمة لسعيد بن رحمة الحالم باللعب في دوري الكبار بإنجلترا في أقرب الآجال الممكنة، بدل دفن موهبته في "الشامبيونشيب" في حالة ما وجد نفسه مُضطرا للاستمرار مع برينتفورد.
ترقب وقلق
النجم الجزائري يعيش حاليا حالة من الترقب والقلق الشديد، باعتبار أن الأيام تمضي سراعا، وسوق الانتقالات الصيفية تقترب من غلق أبوابها، دون وجود أي مؤشر إيجابي من برينتفورد، الذي يواصل المُغالاة في سعره، وهو ما يعطل صفقة رحيله لأحد الفرق الساعية للاستفادة من خدماته.
يُذكر أن بن رحمة كان متابعا في مرحلة أولى من فرق كبيرة بإنجلترا مثل تشيلسي وأرسنال، لكنها فضلت في النهاية التركيز على الأسماء الكبيرة، ليجد اللاعب نفسه مُضطرا للاقتناع بالفرق المتوسطة، التي تبقى من جهتها عاجزة عن توفير الـ30 مليون يورو التي يشترطها ناديه من أجل التخلي عن خدماته.
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