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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأحد 2020/9/13 12:31 م بتوقيت أبوظبي

رحبت اليونان بسحب تركيا سفينة تنقيب من شرق المتوسط، في خطوة جاءت غداة زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لقبرص.

وأثارت التحركات التركية بشرق المتوسط ومن بينها إرسال سفن تنقيب في المياه الإقليمية لقبرص واليونان غضبا دوليا وإقليميا، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة للحرب.

وأعلنت تركيا اليوم الأحد سحب سفينة التنقيب "أوروك ريس" من المناطق المتنازع عليها مع اليونان في شرق المتوسط.

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والتراجع التركي جاء غداة مطالبة وزير الخارجية الأمريكي أنقرة بوقف أعمالها العدوانية في المنطقة.  

وقال بومبيو في تصريحات صحفية، بعد اجتماع مع الرئيس أناستاسيادس ووزير الخارجيّة نيكوس خريستودوليدس، إن "التوتّرات العسكريّة المتزايدة لا تساعد أحداً سوى الخصوم الذين يرغبون في رؤية الانقسام في وحدة دول حلف شمال الأطلسي. والشراكة الإقليميّة ضروريّة للغاية لأمن الطاقة الدائم".

ودفعت تركيا بسفينة تنقيب لمناطق تتبع اليونان وقبرص ومدت عمل سفية أخرى وسط تلويح بالقوة وحشد عسكري على الحدود والإعلان عن مناورة بحرية شرق المتوسط.

وردت اليونان بخطوات عسكرية مماثلة، فيما لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا جراء تعديها على حقوق دولة عضو بالاتحاد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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