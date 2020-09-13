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سياسة

دوت الخليج الإخبارية - وكالات

الأحد 2020/9/13 01:03 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر بضربة جوية للتحالف الدولي في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش شن غارات جوية في كركوك ما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر لهم. 

وأضاف البيان الذي نقلته وسائل إعلام محلية أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، قوات التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية على هدف لعصابات داعش الإرهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".

ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل أو هوية الإرهابيين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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