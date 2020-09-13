دوت الخليج الإخبارية - وكالاتالأحد 2020/9/13 01:03 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر بضربة جوية للتحالف الدولي في محافظة كركوك، شمالي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش شن غارات جوية في كركوك ما أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر لهم.
وأضاف البيان الذي نقلته وسائل إعلام محلية أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، قوات التحالف الدولي تنفذ ضربة جوية على هدف لعصابات داعش الإرهابية في منطقة وادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك".
ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل أو هوية الإرهابيين.
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