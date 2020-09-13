قال البطريرك الماروني، بشارة الراعي، اليوم الأحد، إن المؤامرة ضد بلاده اتضحت معالمها.

جاء ذلك في قداس ذكرى الأربعين لضحايا مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار مزلزل في الرابع من أغسطس/آب الماضي، وأوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى، فضلا عن المفقودين،

يُتبع..

