الارشيف / الذكاء الاصطناعي

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المنطقة على أبواب حقبة جديدة بعد التوقيع على اتفاقيتي السلام مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

تصريحات جاءت في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وتطرق نتنياهو في كلمته أمام الحكومة إلى الاتصال "الدافئ" الذي جرى الجمعة، مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ولفت إلى أن الاتصال تناول إقامة سلام رسمي وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل.

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وأضاف: "لدينا الآن اتفاقيتا سلام تاريخيتان مع دولتين عربيتين تم التوصل إليهما خلال شهر واحد. أنا متأكد أن جميعنا نرحب بهذه الحقبة الجديدة. نحن على أبواب حقبة جديدة".

وتابع نتنياهو: "هذا السلام سيكون مختلفا فهو سلام حار واقتصادي وسياسي، علاوة على أنه سيكون هناك أيضا سلام بين الشعوب".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الحركة النشطة للرحلات الجوية التي ستشهدها المرحلة المقبلة مع كل من الإمارات والبحرين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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