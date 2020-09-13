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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأحد 2020/9/13 01:57 م بتوقيت أبوظبي

قتل ما لا يقل عن 4 عناصر من قوات موالية للحكومة الأفغانية في هجوم نسب إلى حركة طالبان بولاية لوغار شرقي البلاد.

ولم يتسنّ الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم الذي تشهده أفغانستان بشكل مستمر.

وقالت الأمم المتحدة الشهر قبل الماضي إن أكثر من 1200 مدني قتلوا وأصيب 2176 آخرون في أفغانستان خلال النصف الأول من 2020.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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