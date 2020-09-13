أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن اتفاق إرساء العلاقات مع البحرين سيؤدي إلى تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

وأظهر نص تصريحات أدلى بها نتنياهو لمجلس الوزراء الإسرائيلي ونشره مكتبه قوله "ستكون هناك رحلات جوية مباشرة ونشطة بين البلدين".

اتفاق سلام



أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة الماضية، إقامة علاقات دبلوماسية مع مملكة البحرين.

وأشار نتنياهو إلى أن معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل تمثل عهداً جديداً في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو في بيان له: "يا مواطني إسرائيل, أبشركم بأن هذا المساء سنتوصل إلى اتفاقية سلام أخرى مع دولة عربية أخرى, مع البحرين".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تنضم إلى معاهدة السلام التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً: "مرت 26 عاما منذ اتفاقية السلام الثانية (الأردن) التي أبرمناها مع دولة عربية، وحتى توصلنا إلى معاهدة سلام ثالثة".

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وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي فإنه لم يمر سوى 29 يوماً على توقيع معاهدة السلام الثالثة حتى تم إقرار معاهدة رابعة مع دولة عربية أخرى.

عصر جديد



ومضى في حديثه، قائلا: "هذا هو عصر جديد من السلام. السلام مقابل السلام. الاقتصاد مقابل الاقتصاد. لقد استثمرنا في السلام على مدار سنوات طويلة والآن السلام سيستثمر فينا وسيؤدي إلى استثمارات كبيرة جدا في الاقتصاد الإسرائيلي وهذا مهم للغاية".

وتابع: "تم إنجاز كل هذه الاتفاقيات بفضل عمل دؤوب للغاية تم القيام به وراء الكواليس على مدار سنوات، ولكن هذه الجهود قد نضجت بفضل المساعدة المهمة التي قدمها صديقنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأود أن أشكره وأشكر طاقمه على هذه المساعدة المهمة. هذا هو عصر جديد عبارة عن السلام مقابل السلام".

حديث كوشنر



فيما أكد جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، أن معاهدة السلام بين إسرائيل والبحرين ستشمل فتح سفارتين في تل أبيب والمنامة.

والجمعة أيضا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب ترامب فإن المعاهدة بين البحرين وإسرائيل تمثل نقلة تاريخية أخرى باتجاه السلام في الشرق الأوسط.

ووجه الشكر إلى مملكة البحرين على استضافتها ورشة السلام في المنامة 25 يونيو/حزيران 2019، مؤكداً أنها كانت خطوة هامة لتحقيق الاستقرار.

