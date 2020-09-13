دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/9/13 04:02 م بتوقيت أبوظبي
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، إن بلاده قوة سلام بالمنطقة، لافتا إلى تحالفاتها القوية، وطالب تركيا بإظهار حسن النية.
التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء اليونان في مؤتمر صحفي جاءت بعد ساعات من إعلان تركيا سحب سفينة تنقيب كانت سببا لتوتر العلاقات بين أنقرة وأثينا.
وأعلنت تركيا، اليوم الأحد، سحب سفينة التنقيب "أوروك ريس" من المياه الإقليمية اليونانية بعد تزايد الضغط الدولي ضد أطماعها في مناطق طاقة واعدة شرق المتوسط.
ورحبت اليونان بالخطوة التركية التي جاءت على عكس الخطابات النارية التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الأيام الماضية.
وعلى ما يبدو أظهر الاصطفاف الأوروبي والأمريكي خلف اليونان وقبرص ضعف الموقف التركي.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مباحثات في قبرص، أمس السبت، بدت كرسالة لأنقرة بالتراجع عن خطواتها الاستفزازية.
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