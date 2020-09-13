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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الأحد 2020/9/13 03:50 م بتوقيت أبوظبي

جددت مصر موقفها الثابت تجاه الأزمة الليبية وضرورة التوصل إلى حل سلمي، مؤكدة أن تدخلها هناك لـ"تثبيت الوضع العسكري"، مطالبة تركيا بالتوقف عن تصرفاتها التوسعية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأحد مع نظيره الأرميني زهراب ناتساكانيان في القاهرة.

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وقال شكري خلال المؤتمر إن "تدخل مصر في الأزمة الليبية كان لتثبيت الوضع العسكري".

وأكد دعم بلاده "جميع الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية".

واعتبر أن تصرفات تركيا تعكس سياسات توسعية تزعزع الاستقرار في المنطقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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