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أدلة تورط حزب أردوغان بمحاولة اغتيال قس أمريكي

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فتح موقع "نورديك مونيتور" السويدي ملف تورط حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في محاولة اغتيال القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي سجنته أنقرة عام 2016 عقب محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها البلاد.

موقع سويدي يكشف أدلة تورط حزب أردوغان بمحاولة اغتيال قس أمريكي

وأقر التركي سركان كورتولوش، الذي اعتقل في الأرجنتين بناء على مذكرة من الإنتربول، أن مسؤولا رفيع المستوى من حزب العدالة والتنمية الحاكم طلب منه اغتيال القس الأمريكي أندرو برونسون، والذي أدانته محكمة تركية بدعم الإرهاب.

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وخلال حوار سابق مع الصحفي التركي سعيد صفاء، قال كورتولوش إن "نوكهات هوتار النائبة السابقة لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم أرادت منه اغتيال القس برونسون".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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