فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسباق جائزة توسكان الكبرى ضمن بطولة العالم لفورمولا 1 لسباقات السيارات.

وبات هاميلتون أول سائق في التاريخ يحقق جائزة توسكان الكبرى، وهو السباق الذي انضم لأول مرة لسلسلة سباقات فورمولا 1.

ويسعى هاميلتون للتتويج بلقب بطولة العالم هذا العام، لمعادلة الرقم القياسي للسائق الألماني الشهير مايكل شوماخر، والذي حقق البطولة في 7 مناسبات.

واحتفل هاميلتون بفوزه رقم 90 في بطولة العالم، متأخرا بانتصار واحد عن رقم مايكل شوماخر القياسي.

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وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس في المركز الثاني وسط سيطرة الفريق الألماني على الحلبة التي يملكها فيراري بإيطاليا.

وعبر التايلاندي ألكسندر ألبون سائق رد بول، الذي انسحب زميله ماكس فرستابن بعد توقف سيارته في الحصى في المنعطف الثاني، خط النهاية في المركز الثالث.

وكان السباق هو رقم 1000 لفيراري في بطولة العالم لكن أفضل ما حققه الفريق المتعثر هو حصول شارل لوكلير على المركز الثامن.

يذكر أن سباق جائزة توسكان الكبرى كان جنونيا الذي أقيم اليوم الأحد، إذ توقف مرتين بعد عدة حوادث.