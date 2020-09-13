الارشيف / الذكاء الاصطناعي

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسباق جائزة توسكان الكبرى ضمن بطولة العالم لفورمولا 1 لسباقات السيارات.

وبات هاميلتون أول سائق في التاريخ يحقق جائزة توسكان الكبرى، وهو السباق الذي انضم لأول مرة لسلسلة سباقات فورمولا 1.

ويسعى هاميلتون للتتويج بلقب بطولة العالم هذا العام، لمعادلة الرقم القياسي للسائق الألماني الشهير مايكل شوماخر، والذي حقق البطولة في 7 مناسبات.

واحتفل هاميلتون بفوزه رقم 90 في بطولة العالم، متأخرا بانتصار واحد عن رقم مايكل شوماخر القياسي.

Advertisements

وجاء الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس في المركز الثاني وسط سيطرة الفريق الألماني على الحلبة التي يملكها فيراري بإيطاليا. 

وعبر التايلاندي ألكسندر ألبون سائق رد بول، الذي انسحب زميله ماكس فرستابن بعد توقف سيارته في الحصى في المنعطف الثاني، خط النهاية في المركز الثالث. 

وكان السباق هو رقم 1000 لفيراري في بطولة العالم لكن أفضل ما حققه الفريق المتعثر هو حصول شارل لوكلير على المركز الثامن.

يذكر أن سباق جائزة توسكان الكبرى كان جنونيا الذي أقيم اليوم الأحد، إذ توقف مرتين بعد عدة حوادث.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا

  • الذكاء الاصطناعي

    المزيد

  • الذكاء الاصطناعي

    المزيد