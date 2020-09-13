أكدت القيادة العامة للجيش الليبي، الأحد، حق الشعب في التظاهر ورفض الواقع المرير الذي وضع فيه العملاء البلاد، محذرة من استغلال المظاهرات، والانتباه للمندسين من عناصر الإخوان.

وشددت القيادة العامة في بيان، على وقوف الجيش إلى جانب الشعب في سبيل تحقيق مطالبه العادلة وخاصة الأمن.

ودعت المتظاهرين لعدم إعطاء فرصة للمخربين باستغلال المظاهرات، والانتباه للمندسين من عناصر الإخوان، مؤكدة استمرارها في حماية المتظاهرين.

وحاول محتجون ليبيون اقتحام مديرية أمن المرج شرقي البلاد على إثر مظاهرات غاضبة من انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة وتردي الخدمات، بحسب مصدر أمني ليبي.

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وتابع المصدر في تصريح لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن المحتجين اضطروا مديرية أمن المرج إلى أن تطلق النار في الهواء لتفريق مجموعة من المحتجين حاولوا اقتحامها.

وأضاف أن المحتجين حولوا مسار المظاهرات الغاضبة من انقطاع الكهرباء وتردي المعيشة إلى أمام مقر المديرية والمطالبة بتغيير مديرها العقيد وهبي الرخ".

بدورها، دعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المحتجين لعدم الإنجرار خلف أي دعوات للتهجم على مديريات الأمن ومراكز الشرطة تحت شعار المطالبة بتحسين الوضع المعيشي.

كما طالب حكماء مدينة المرج الأجهزة الأمنية بضبط النفس وحماية المحتجين السلميين، الذين دعتهم لعدم الاقتراب من الأماكن الأمنية والعسكرية مع الحق في التعبير عن رأيهم في أي مكان بالمدينة.

وانتشرت في العديد من المدن الليبية من طرابلس ومصراتة وزليتن والزاوية وغيرها غربا إلى بنغازي والبيضاء والمرج شرقا المظاهرات اعتراضا على انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة في بعض المناطق وتردي الخدمات المعيشية.