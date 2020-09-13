دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/9/13 11:25 م بتوقيت أبوظبي
أعربت مصر عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات مليشيا الحوثي والتي تؤدي إلى تأجيج الأوضاع في اليمن.
وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأحد، على اصطفاف مصر بجانب السعودية في مساعيها المُخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن، وإنفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.
وأدانت الخارجية المصرية قيام مليشيا الحوثي باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين.
وأكدت، حسب البيان الذي حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، على الأهمية البالغة للوصول إلى وقف اطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الانسانية والاقتصادية التي تَكفُل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثُر الحل السياسي.
وثمنت مصر كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولاً لهذه الأهداف.
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