تواصلت الإدانات الدولية بشأن إعدام إيران للمصارع الشاب نويد أفكاري رغم الدعوات مستمرة منذ فترة لوقف تنفيذ الحكم.

ونفذت إيران، السبت، حكم الإعدام بحق لاعب المصارعة وذلك رغم تحذيرات حقوقية ودولية من الإقدام على هذه الخطوة.

وزعم موقع "ميزان أونلاين" الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية، أن أفكاري أدين "بالقتل العمد" لطعنه مسؤولا في الهيئة العامة للمياه في شيراز (جنوب) بسكين في 2 أغسطس /آب 2018 وقتله.

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وفي أحدث ردود الفعل الغاضبة، أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات إعدام المصارع الإيراني.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل تناشد السلطات الإيرانية عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقّ المصارع الشاب، لا سيّما بعد أن أفادت معلومات صحفية نشرت في الخارج بأنّ إدانة أفكاري تمّت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وإيران التي أعدمت في 2019 ما لا يقلّ عن 251 مداناً، هي الدولة الثانية في العالم، في قائمة أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام، وفقاً لأحدث تقرير عالمي عن عقوبة الإعدام نشرته منظمة العفو الدولية.