ما الرابط بين ملكة جمال المغرب السابقة والطفل عدنان؟

علقت إيمان الباني، ملكة جمال المغرب السابقة، على واقعة مقتل واغتصاب الطفل المغربي "عدنان"، الذي وجدت جثته مؤخرا في طنجة بعد أيام من اختفائه.



وكان الرأي العام المغربي ندد بشدة بواقعة اختطاف واغتصاب وقتل الطفل عدنان، وطالب المغربيون عبر منصات مواقع التواصل المختلفة بإعدام المجرم فورا.

تلك الواقعة أعادت لـ"إيمان" تفاصيل واقعة فقدان شقيقها أنس، الذي اختطف وقتل في ظروف غامضة.

وقالت "الباني"، عبر حسابها على موقع "أنستقرام": “بأي ذنب قتل عدنان، الله يرحمه ويصبر قلب أمه، طير من طيور الجنة إن شاء الله".

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وأضافت: "قصة موت عدنان أعادت لي ذكريات مؤلمة، وأعادت لي مشاهد موت أخي الطفل، الذي خطف، وقتل، وكيف فجعت أمي بفقدانه، ربنا يحفظ كل أبنائنا ويصبر قلب كل أم فقدت ابنها".





وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي قد كشف عن بعض تفاصيل عملية قتل الطفل "عدنان"، الذي اختفى عن منزله في طنجة، منذ الاثنين الماضي.

وشهدت مدينة طنجة، الإثنين الماضي، اختفاء الطفل عدنان، قبل أن تطلق أسرته نداء للبحث عنه، لكن أملها في تحقق ذلك تبخر نتيجة إعلان المديرية العامة للأمن الوطني العثور على جثته مدفونة في محيط سكنه، بعد أن تم توقيف شخص، يبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جناية القتل العمد، المقرون بهتك عرض قاصر.

وأشار البحث الأولي إلى أن المشتبه فيه أقدم على استدراج الطفل عدنان إلى شقة يقطن بها في الحي السكني نفسه، وواعتدى عليه جنسيا ثم قتله عن عمد، في اليوم نفسه، ثم عمد مباشرة إلى دفن الجثة بمحيط سكنه.