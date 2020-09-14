أمامه 22 يوما.. كومان يريد صلاح في برشلونة

قالت تقارير صحفية، نقلا عن وكيل لاعبين، إن الهولندي رونالد كومان المدرب الجديد لنادي برشلونة يرغب في ضم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وإن الأخير لا يمانع.

وأوضح وكيل اللاعبين سيجاك سوارت، صديق كومان، في تصريحات لموقع "فوتبول زون" الهولندي: "أعرف أن كومان يريد صلاح، وأعرف أيضاً أن صلاح يريد الانتقال للبارسا".



ورفض سوارت الإفصاح عن مصدر المعلومة، قائلاً: "لا يمكنني الإفصاح عن المصدر، ولن أخوض في تفاصيل أخرى، ولكن صدقوني أنا أعرف ذلك جيداً".

سوارت يعمل وكيلا لعدد من اللاعبين أبرزهم الهولندي فان دي بيك الذي انتقل الصيف الحالي من أياكس الهولندي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وينتهي الميركاتو الصيفي في إسبانيا في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.





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وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي قبل 3 سنوات لينجح في تحقيق نجاحات هائلة مع الفريق أبرزها التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وإحراز كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

اللاعب المصري نجح في التتويج مرتين في أول موسمين له بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 هدفاً كرقم قياسي، و22 هدفاً، وفي موسمه الثالث كان أفضل هدافي فريقه بالبطولة الإنجليزية برصيد 19 هدفاً.





ويسعى كومان لإعادة بناء البارسا هجومياً، خاصة أن الموسم هو الأخير لنجم الفريق ليونيل ميسي، علما بأن محاولاته لضم مواطنه ممفيس ديباي من أولمبيك ليون الفرنسي باءت بالفشل.

ويبدو أن الأوروجواياني لويس سواريز المهاجم الأول للبارسا في طريقه للخروج من جدران قلعة كامب نو بناء على قرار كومان، حيث يقترب إما من يوفنتوس الإيطالي أو أتلتيكو مدريد الإسباني.

يذكر أن كومان لديه تجربة ناجحة مع اللاعبين المصريين حين سبق أن قاد أحمد حسام "ميدو" لثلاثية الدوري والكأس ودرع يوهان كرويف في عام 2002.