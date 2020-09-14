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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الإثنين 2020/9/14 02:00 م بتوقيت أبوظبي

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم إرجاء الجلسة، المقرر عقدها غدا الثلاثاء، بعد تأكيد إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس .

وأوضح الغانم أن القرار جاء بناء على توصية وزارة الصحة بعد تأكد إصابة عدد من النواب بالفيروس، وضرورة التأكد من عدم وجود مصابين آخرين.

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وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، شفاء 506 حالات جديدة من مُصابي (كوفيد 19).

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن حالات التعافي الجديدة رفعت إجمالي الحالات التي تماثلت إلى الشفاء في الكويت إلى 85.501 ألف حالة. 

كانت الكويت سجلت حتى، أمس الأحد، إصابات إجمالية بلغ عددها 94.764 ألف حالة بعد اكتشاف 553 إصابة جديدة بالبلاد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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