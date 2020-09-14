أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بمقتل 10 من مليشيات إيران في قصف يرجح أنه إسرائيلي شرق سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.

ووفق المرصد سُمع دوي ستة انفجارات قوية صباح اليوم، في مدينة البوكمال بريف دير الزور، ناجمة عن غارات يرجح أنها إسرائيلية استهدفت مواقع المليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة "الثلاثات" قرب الحدود السورية العراقية.

وأسفر القصف عن مقتل 10 من المليشيات، وشوهدت سيارات إسعاف تهرع نحو مواقع الضربات الجوية.

Advertisements

وإلى جانب الخسائر البشرية، أدى القصف إلى تدمير مستودعات ذخيرة وآليات للمليشيات.

وفي الثالث من الشهر الجاري، قصف طيران يرجح أيضا أنه إسرائيلي مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها، في المنطقة نفسها، ما أسفر عن سقطو قتلى وجرحي.

وحتى الساعة لم تؤكد أو تنف إسرائيل مسؤوليتها عن هذا القصف.