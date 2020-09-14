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مجتمع

دوت الخليج الإخبارية

الإثنين 2020/9/14 09:32 م بتوقيت أبوظبي

استقبل الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، فضيلة الشيخ شاكر فتاحو، رئيس العلماء ومفتي الديار في جمهورية مقدونيا الشمالية، الإثنين، حيث حضر الاجتماع كل من فضيلة الشيخ عابدين عمر، مفتي مدينة كومانوفو بمقدونيا الشمالية، والسيد عصمت آدمي، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الإسلامي لمقدونيا الشمالية.


ورحّب رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بزيارة الوفد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لهذه الزيارة أن تسهم في تعزيز العلاقات وتوطيد الجهود المشتركة من أجل ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين المجتمعات المسلمة لتحقيق الخير والسلام للإنسانية جمعاء.

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وبحث الاجتماع الدور الإيجابي للمجتمعات المسلمة في دولها ومجتمعاتها ولاسيما في ظل تفشي وباء ، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، وكذلك سبل ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة ونشر مبادئ الاعتدال والانتماء للوطن واحترام القانون والحوار والتعايش مع الأديان والثقافات الأخرى، وفي نهاية اللقاء، جرى تبادل عدد من الدروع التذكارية بين الجانبين.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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