الارشيف / الذكاء الاصطناعي

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
سياسة

دوت الخليج الإخبارية - وكالات

الإثنين 2020/9/14 10:57 م بتوقيت أبوظبي

أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الإثنين، أن معاهدة السلام مع إسرائيل تحمي مصالح المملكة، وأن تأييد السلام ليس تخلياً عن القضية الفلسطينية.

وقال وزير الداخلية البحريني: "بلادنا تقف مع القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة وما زال هذا الموقف لا لبس فيه".

وأشار إلى أن توافق خطواتنا مع الإمارات ليس بالأمر المستغرب وإنما يؤكد عمق الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وعن إيران، أكد وزير الداخلية البحريني أن إيران تنتهج أسلوب فرض الهيمنة وتشكل خطرا مستمرا يضر بأمننا الداخلي.

Advertisements

والجمعة، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية مشتركة، "على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

وأكد بيان صادر عن الدول الثلاث أن "هذه الخطوة تعتبر تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث إن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الثلاثاء، في حديقة البيت الأبيض، حفل التوقيع على اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وسيقود وفديْ الإمارات والبحرين، وزيرا خارجية البلدين، في حقبة جديدة تصبو نحو تعاون مثمر بين اقتصادات الدول الثلاث في مجالات عدة بينها الأعمال والعلوم والطاقة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا