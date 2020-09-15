الشوكولاتة بين الحلال والحرام.. نوتيلا تكذب أم تتجمل؟

أثارت شركة نوتيلا في الولايات المتحدة حالة من الجدل على موقع "تويتر" بشأن منتجاتها التي تلقى إقبالا واسعا لدى الكثير من المسلمين في جميع أنحاء دول العالم.

وكانت الشركة أجابت على سؤال من أحد متابعيها حول ما إذا كانت منتجاتها حلالا، بالقول: "كلا المنتجات ليست حلالا".

لكن حالة الجدل الواسعة التي أعقبت الرد دفعت الشركة إلى التراجع عن تصريحاتها السابقة ونشرت بيانا على حسابها أكدت خلاله أن جميع منتجاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وذكرت الشركة أن جميع منتجات نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم ملائمة للاستهلاك الحلال.

Advertisements





وأشارت الشركة إلى أن "أكثر من 90٪ من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادة المنتجات الحلال من قبل طرف ثالث، وأنها بصدد التصديق على باقي المصانع.



وقدمت الشركة اعتذارا عن الخطأ الذي وقع في بيانها السابق قائلة: "نعتذر عن الخطأ الذي ورد في تغريدتنا السابقة".

يذكر أنه وفقا للشركة المنتجة لشوكولاتة نوتيلا، تحتوي الشوكولاتة على 5 مكونات أساسية فقط هي زيت النخيل والكاكاو والبندق ومسحوق الحليب الخالي من الدسم والكثير من السكر، ويباع هذا المنتج في اكثر من مائة بلد.