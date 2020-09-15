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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الثلاثاء 2020/9/15 02:25 م بتوقيت أبوظبي

شهدت العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة، في أحد مداخل المنطقة الخضراء، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب مصدر أمني عراقي فإن العبوة الناسفة "محلية الصنع" وجرى وضعها أسفل شجرة قرب مدخل المنطقة الخضراء من جهة طريق مطار بغداد الدولي.

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ولم يخلف الانفجار أي خسائر بشرية أو مادية، سوى بعض الأضرار في السياج الأمني وحالة من الهلع للمتواجدين في المنطقة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد، لاستهداف بصاروخين من طراز كاتيوشا.

وتشكل الهجمات المتكررة على المنطقة الخضراء تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية منذ سنوات، والتي غالبًا ما تتعرض للاستهداف لكونها محصنة أمنيًا وتضم مباني حيوية للغاية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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