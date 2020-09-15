الارشيف / الذكاء الاصطناعي

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الثلاثاء 2020/9/15 08:34 م بتوقيت أبوظبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستلجأ إلى الولايات المتحدة قريبا لعقد اتفاق بعد تدهور اقتصادها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل.

وأعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران.

وعقد ترامب مباحثات مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض حيث سيتم توقيع معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية وإعلان السلام بين البحرين وإسرائيل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا