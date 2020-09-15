الارشيف / الذكاء الاصطناعي

المزيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
سياسة

دوت الخليج الإخبارية - وكالات

الأربعاء 2020/9/16 12:16 ص بتوقيت أبوظبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن ستنضم إلى دائرة السلام في الوقت المناسب.

جاء ذلك خلال إشارة ترامب إلى إمكانية أن توقّع "سبع أو ثماني دول"، إضافية اتّفاقات سلام مماثلة مع إسرائيل، "بما فيها الدول الكبيرة، متوقعا أن تكون السعودية إحدى هذه الدول.

وتابع الرئيس الأمريكي القول للصحفيين: "لقد تحدّثت مع العاهل السعودي، وهم سينضمّون "في الوقت المناسب".

Advertisements

والثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2020، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل معاهدة سلام، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

ومثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حفل التوقيع وزيرا خارجيتهما الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني على التوالي، فيما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا