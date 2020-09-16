سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020

تراجع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في عدة بنوك مصرية، بينما بقي متوسط سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.70 جنيه للشراء مقابل 15.80 جنيه للبيع.



وتراجع الدولار بمقدار يتراوح بين قرش إلى قرشين في 9 بنوك مصرية، لكنه أيضا سجل ارتفاعا بين قرش و10 قروش في 3 بنوك مختلفة (الجنيه = 100 قرش).

وحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية"، انخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك المشرق وكريدي أجريكول والتنمية الصناعية، والكويت الوطني، وعودة، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي.

كما تراجع قرشين في بنكي الأهلي الكويتي وقناة السويس.

وعلى النقيض، زاد الدولار قرشا واحدا لدى ميد بنك، والتعمير والإسكان، كما زاد 10 قروش كاملة في بنك البركة.

وسجل الدولار 4 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، بفارق 11 قرشا بين أعلى وأقل سعر، وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء و15.81 للبيع على الدولار في 10 بنوك، بينما سجل 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع في 7 بنوك.

يأتي ذلك بينما قرر البنك المركزي المصري، أمس، تمديد إلغاء رسوم التحويلات البنكية والسحب من ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية العام.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي قد قرر في 15 مارس/ آذار الماضي إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه والسحب من ماكينات الصراف الآلي كجزء من حزمة إجراءات للتخفيف من تداعيات فيروس "كوفيد-19".

وتضمنت القرارات التي اتخذها البنك المركزي في اجتماعه أمس أيضا الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

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وفي ذات السياق، قرر صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس إتمام صفقة الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي قبل نهاية 2020 عبر زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه.

ويعد "الاستثمار العربي" بنكا تجاريا واستثماريا، يقدم خدمات مصرفية تقليدية وأخرى إسلامية.

أعلى سعر

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع لدى بنك البركة.

أقل سعر

أما أقل سعر للدولار فجاء عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، لدى بنوك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، والعربي الأفريقي الدولي، والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب"، والكويت الوطني، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء مقابل 15.81 جنيه للبيع على سعر الدولار في مصر بعد أن تكرر في 10 بنوك هي الإسكندرية، والأهلي اليوناني، وبلوم، والأهلي الكويتي، وقناة السويس، ومصر إيران للتنمية (ميد بنك)، وكريدي أجريكول، والمشرق، والتنمية الصناعية، والمصري الخليجي.

4 أسعار للدولار

وسجل الدولار سعرا رابعا عند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية) وتكرر السعر ذاته على شاشات بنوك: مصر، وأبوظبي الإسلامي، والمصري لتنمية الصادرات، وعودة، والتعمير والإسكان، والاستثمار العربي.

ارتفاع سعر اليورو والإسترليني

وبلغ سعر اليورو 18.59 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.24 جنيه للشراء و20.43 جنيه للبيع، وفقا شاشة البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

ووفقا لتعاملات البنك الأهلي، سجل سعر الريال السعودي 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند 49.01 جنيها للشراء، و51.75 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي.