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كارتيرون يقرر الرحيل عن الزمالك رسميا

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رياضة

دوت الخليج الرياضية

الثلاثاء 2020/9/15 10:23 م بتوقيت أبوظبي

أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك المصري، إدارة القلعة البيضاء بشكل رسمي باعتذاره عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة. 

وعلم مراسل دوت الخليج الرياضية من مصادر مقربة من مجلس إدارة الزمالك أن كارتيرون عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي، الثلاثاء، اعتذر خلالها بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق.

وأبلغ كارتيرون رئيس الزمالك برغبته في دفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الفريق، نظرا لتلقيه عرضا خارجيا أفضل بالنسبة له.

وحاول مرتضى منصور إقناع المدرب الفرنسي بالبقاء وزيادة عقده، لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.

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يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن كارتيرون لم يقد تدريبات الفريق (الثلاثاء) استعدادا للقاء اسوان المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة 28 من الدوري المصري.


وكشفت المصادر ذاتها أن المدرب أخطر مسؤولي الزمالك بقراره بالرحيل عن النادي في الفترة الحالية في ظل تلقيه عرضا خارجيا مميزا خلال الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى أن طارق يحيى، المشرف على قطاعات الناشئين بالنادي، هو الأقرب لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة الحالية.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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