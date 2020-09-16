رئيس صندوق إعمار القدس: معاهدة السلام ستدفع القضية الفلسطينية للأمام

يجب على الفلسطينيين أن يتعاملوا بإيجابية مع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل من أجل دفع القضية الفلسطينية إلى الأمام.
هكذا أكد سامر السنجلاوي، رئيس صندوق إعمار القدس الذي أوضح أنه بعد توقيع معاهدة السلام أصبحت لدولة الإمارات القدرة على التحدث بمنطلق القوة مع أمريكا وإسرائيل حول الملف الفلسطيني.
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وأوضح سامر السنجلاوي إن هناك تسرعا وتخبطا بالموقف الفلسطيني المتعلق باتفاق السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل وموقف السلطة الفلسطينية جاء كردة فعل غير مدروسة.
السنجلاوي أشاد بالدور الإماراتي الكبير في مساندة القضية الفلسطينية التي تستضيف على أراضيها نحو 300 ألف فلسطيني.
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وأضاف أن الفلسطينيين لا يستطيعون أن يخسروا العرب وهناك رؤية عربية مختلفة عما قبل مرتبطة بالمتغيرات والتهديدات الجديدة.
ووجه السنجلاوي الشكر لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على الكلمة التي وجهها للجالية الفلسطينية في البيت الأبيض وأكد فيها عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني.
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