محاكمة ناصر الخليفي.. اعترافات وفضائح تعجل بالسجن

واصلت المحكمة الجنائية السويسرية لليوم الثالث، استجواب القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والفرنسي جيروم فالكه المسؤول السابق بالاتحاد الدولي لكرة القدم بتهم الفساد.

فالكه الأمين العام السابق للفيفا اعترف بطلبه أموالا من الخليفي، لافتا إلى أنه سافر رفقة الأخير على متن طائرة خاصة في وقت سابق، لملاقاة أمير قطر.

الخليفي من جانبه اعترف بسفره مع فالكه إلى قطر، لكنه تنصل من حضور جلسته مع الأمير، ليكذب كل طرف الآخر.

وقال فالكه إنه طلب أموالا من الخليفي، أو على الأقل الحصول على تمويل من أحد البنوك القطرية، لكن الأخير حاول التنصل بقوله إن تلك البنوك لا تمنح تمويلات لغير القطريين والمقيمين.

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الخليفي رفض الإجابة عن حجم ثورته ودخله السنوي، قبل أن تجبره المحكمة على تحديد قيمة أمواله التي تقدر بنحو 100 مليون دولار.

رئيس النادي الفرنسي تعمد الحديث بالعربية لتبرير احتكار قناة بي إن سبورتس على بطولات العالم، إلا أن مترجم المحكمة فشل في ترجمة تبريرات الخليفي ليتم تعليق الجلسة حتى صباح يوم الخميس.

ومن المقرر أن تستمر محاكمة الخليفي وفالكه حتى يوم 25 سبتمبر/ أيلول، ومن المتوقع صدور حكم بالسجن نهاية أكتوبر/ تشرين أول المقبل.