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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الخميس 2020/9/17 02:15 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إخلاء 3 حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي بالبصرة، جنوبي البلاد.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية، في بيان لها، إن الحاويات كانت تحمل براميل تحتوي على مواد شديدة الخطورة تعود إلى وزارة الكهرباء.

وأضافت أن الإجراء تم بحضور ممثلها ولجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات الأمنية والعاملة في المنفذ الحدودي، مشيرة إلى نقل محتويات الحاويات بشكل آمن إلى وجهتها الأخيرة لإزالة تهديدها للدوائر الحكومية والتجمعات السكانية.

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تأتي تلك التدابير العراقية في محاولة لتجنب تكرار سيناريو كارثة مرفأ بيروت، قبل عدة أسابيع، والتي أوقعت نحو 200 قتيل وآلاف المصابين وتدمير جزئي للعاصمة.

وأرجعت السلطات اللبنانية ذلك الانفجار إلى حريق شبّ بمستودع فيه 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، وسط أصابع اتهام وجهت لحزب الله.  

وحتى اليوم لم تتضح ملابسات الانفجار الذي يتولى محقق عدلي التحقيق فيه، بمشاركة فرنسية وأمريكية، وسط عمليات توقيف بحق أشخاص بينهم مسؤولون عن المرفأ ورجال أمن، بعدما تبين أن مستويات عدة في السلطة كانت على علم بوجود مواد خطيرة تم تخزينها في المكان منذ سنوات. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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