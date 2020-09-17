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سياسة

دوت الخليج الإخبارية

الخميس 2020/9/17 06:36 م بتوقيت أبوظبي

أعلن التحالف العربي، بقيادة اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المملكة. 

وقال المُتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين بمدينة خميس مشيط".  

ورغم التحذيرات الدولية، تعمل مليشيا الحوثي على انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، والتجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، في ظل التجاوزات اللاأخلاقية من الحوثيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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