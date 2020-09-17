أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الخميس، مسؤوليته عن اغتيال ثمانية بينهم 6 فرنسيين في النيجر.

تبني "داعش" عملية اغتيال الفرنسيين الستة وهم من موظفي الإغاثة بالرصاص بالنيجر جاء بعد نحو 40 يوما على العملية.

ففي 12 أغسطس/آب الماضي، أي بعد ثلاثة أيام على عملية الاستهداف، أطلقت فرنسا تحذيراً لمواطنيها من السفر إلى النيجر.

وتحذر السلطات الفرنسية من مناطق شديدة الخطورة في النيجر؛ حيث تنشط جماعات إرهابية منها بوكو حرام.

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ومثّل مقتل الفرنسيين الستة، آنذاك، تحديا جديدا للرئيس إيمانويل ماكرون والقوة الفرنسية "برخان" التي تواجه الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.

وقتل الضحايا وهم 6 من العاملين في المجال الإنساني من منظمة "آكتيد" الفرنسية غير الحكومية، بالإضافة إلى سائقهم ومرشدهم النيجريين، بالرصاص وذبح أحدهم.

ويعتقد الجيش الفرنسي أنه حوّل الوضع لصالحه في الأشهر الأخيرة في منطقة "الحدود الثلاثية"، بعد "تحييد" عشرات الإرهابيين.