أكد منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز، الخميس، أن مليشيا حزب الله لا تزال تشكل خطراً كبيراً على أوروبا.



وطالب الدول الأوروبية بأن تحذو حذو بريطانيا وألمانيا في حظر حزب الله، لافتاً إلى رفض بلاده التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لهذه المليشيا الإرهابية.

وتفصل عدة دول، غالبياتها أوروبية، بين الجناحين السياسي والعسكري لمليشيا حزب الله، في محاولة منها للحفاظ على كلمة مسموعة في الداخل اللبناني، وهو توجه تتبناه فرنسا على وجه الخصوص.

وأمام توجه الفصل بين الجناحين، اعتبر سيلز أن الاقتصار على حظر الجناح العسكري لحزب الله يحد من القدرة على تجميد أصول المليشيا وإغلاق شركاتها الخارجية.

وبحسب المسؤول في الخارجية الأمريكية فإن العالم يدرك مخاطر حزب الله وعدد الدول التي تفرض عقوبات ضده يتزايد باستمرار.

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واتهم مليشيا حزب الله بتخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم على الأراضي الأوروبية، مؤكداً عثور سلطات بعض الدول على شحنات منها وأعدمتها.

منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية قال كذلك إن حزب الله احتفظ بتلك الكميات من نيترات الأمونيوم في أوروبا لتنفيذ عمليات إرهابية لصالح إيران.

وحذر من اعتبار حزب الله أوروبا نقطة انطلاق لأنشطته اللوجستية والمالية، مشدداً على ضرورة وجود تحركات جدية لدول القارة بهذا الصدد.

والخميس، دخل حزب الله في مصيدة العقوبات الأمريكية والتي جرى فرضها على شخص وشركتين هما آرش كونسالتين للدراسات والاستشارات الهندسية ومعمار للهندسة والمقاولات بلبنان وجميعهم على صلة بالمليشيا الإرهابية.

والعقوبات الأمريكية هي الثانية من نوعها خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري، والتي تفرضها واشنطن على حلفاء حزب الله اللبناني.