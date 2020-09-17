دوت الخليج الإخباريةالخميس 2020/9/17 10:15 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، توجيه لائحة اتهامات لثلاثة قراصنة إنترنت إيرانيين متورطين في انتحال هويات وعمليات قرصنة إلكترونية.
وبحسب التفاصيل التي كشفتها وزارة العدل فإن المتهمين الإيرانيين الثلاثة يعملون لحساب الحرس الثوري الإرهابي.
وأكدت أن قراصنة الإنترنت الإيرانيين الثلاثة نفذوا هجمات استهدفت شركات عاملة في تكنولوجيا الفضاء بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وسنغافورة.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على مجموعة التهديد السيبراني الإيرانية و 45 فرداً وشركة واحدة على صلة بالمخابرات الإيرانية ووزارة الأمن.
ومجموعة التهديد المستمر، تتهمها واشنطن بتنفيذ حملة برامج ضارة لاستهداف المنشقين الإيرانيين والصحفيين وشركات السفر الدولية.
وبعد الإعلان عن العقوبات، تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمواصلة فضح سلوك طهران المشين وعدم التواني عن حماية بلاده وحلفائه من عمليات القرصنة الإلكترونية الإيرانية.
وفي 3 سبتمبر/أيلول الجاري، فرضت واشنطن عقوبات على عدة شركات تبيع وتشحن البتروكيماويات إلى إيران.
وتتزامن عقوبات الخزانة الأمريكية مع إعلان الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إحباط محاولة من إيران و"حزب الله" لتجنيد أشخاص تمهيدا لتنفيذ هجمات إرهابية بالداخل.
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