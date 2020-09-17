أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020.. هبوط عالمي

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الخميس، بالتوازي مع انخفاض أسعار المعدن الثمين عالميا وصعود الدولار، حيث رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية لتعافي الاقتصاد.



وتراجع سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 234.38 ريال (دولار) مقارنة بـ 236.79 ريال (63.14 دولار)، أمس.

كما انخفض سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة إلى 205.08 ريال (54.69 دولار)، مقارنة بـ 207.19 ريال (55.25 دولار)، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار (18) 175.78 ريال (46.88 دولار)، مقارنة بـ 177.59 ريال (47.36 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع سعر أوقية الذهب إلى 72920 ريالا (1944 دولارا) مقارنة بـ 7365 ريالا (1964 دولارا)، أمس.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) إلى 1640.66 ريال (437.51 دولار) مقارنة بـ 1657.54 ريال (442.01 دولار)، أمس.

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الذهب عالميا

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز.

وبحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1943.70 دولار للأوقية (الأونصة) فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1950.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات بعدما ألمح الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إلى أنه يتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي في يونيو/ حزيران.

وتلقى الذهب بعض الدعم من تعهد البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة قرب مستويات الصفر مئوية حتى يمضي التضخم على مسار "تجاوز باعتدال" لمستوى 2% المستهدف "لبعض الوقت".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.5% إلى 26.82 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 2.3% إلى 946.10 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 1.3% إلى 2367.49 دولار للأوقية.