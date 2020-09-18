عين الرئيس محمد عبدالله فرماجو، الخميس، محمد حسين روبلي، رئيسا جديدا للوزراء في الصومال، بعد شهرين من عزل رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.

وقال بيان للرئاسة الصومالية: "بعد مشاورات مكثفة عين فرماجو السيد روبلي على منصب وزير الأول في البلاد بناء على معرفته وخبرته وقدرته على اتخاذ زمام المبادرة".

وطالب فرماجو رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة جديدة فورا قادرة على قيادة البلاد إلى الانتخابات وبذل جهود كبيرة لتعزيز المكاسب الأمنية وإعادة بناء القوات المسلحة وتطويرها.

وشدد فرماجو على رئيس الوزراء الجديد تعزيز البنية التحتية ومكافحة الفساد والإرهاب وتطوير الخطط الوطنية للتنمية.

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ودعا المؤسسات الحكومية والشعب الصومالي دعم رئيس الوزراء الجديد للتحمل مسؤولياته الدستورية ولأداء الواجبات الوطنية.

وحث فرماجو الوزير الأول في الصومال أن يرقى إلى مستوى مسؤوليته الصعبة في خدمة الوطن وشعبه وتحقيقات تطلعات العالقة.

وينتظر رئيس الوزراء الجديد ملفات ساخنة أبرزها تنفيذ اتفاق الانتخابات الذي توصل به قادة الصومال الخميس وإرساء الأمن في الانتخابات في عمر حكومة لا يتجاوز أربعة أشهر.

ورئيس الوزراء الجديد، محمد حسين روبلي، هو مهندس وعمل مع منظمة العمل الدولية، وينحدر من قبيلة هبرغدر، لا يعرف عنه من قبل تولي أي منصب، كما لم يكن له نشاط سياسي معروف.

وهو أول رئيس وزراء من قبيلة هبرغدر يشغل هذا المنصب منذ استقلال الصومال في عام 1960.

