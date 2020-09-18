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حل وحيد للأزمة.. الجزائري غلام يورط نابولي

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رياضة

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغي

الخميس 2020/9/17 09:18 م بتوقيت أبوظبي

فشل البرتغالي خورخي مينديز وكيل اللاعبين الشهير، في العثور على عرض يناسب الدولي الجزائري فوزي غلام لاعب فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكيل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، أبلغ أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي، بأنه سيكون مُجبرا على إبقاء الظهير الأيسر في تشكيلته لموسم إضافي، رغم خروج غلام من حسابات المدرب جينارو جاتوزو.

تقارير إعلامية إيطالية أشارت إلى مينديز أوضح لمسئولي نابولي، أن السبب الأساسي في فشل العثور على عرض لغلام، يعود للراتب الكبير الذي يتقاضاه الأخير، والذي يصل لنحو 4 ملايين يورو.

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تلك القيمة لم يجد غلام أي فريق مستعد لتوفيرها له، لاسيما بعد انهيار مستواه بشكل غير مسبوق خلال السنوات الـ3 الماضية، والتي لم يلعب خلالها سوى نادرا بسبب تعرضه لسلسلة من الإصابات الخطيرة، جعلت مشواره الاحترافي يتراجع بدرجة كبيرة.

وأكد مينديز لفريق الجنوب، أن الحل الوحيد الذي سيسمح لهم بالتخلص من خريج مدرسة سانت إيتيان الفرنسية، يتمثل في التكفل بجزء من راتبه وإعارته لفريق في الدوري الإيطالي أو حتى خارجه، لأن هذا السيناريو هو الوحيد القابل للتجسيد على أرض الواقع.

ولفت خورخي مينديز النظر الى أن العروض لا تنقص مُحارب الصحراء، ولكن الأندية المهتمة باللاعب، غير مُستعدة للمغامرة بجلبه براتبه الحالي، نظرا لعدم وجود أي ضمانات بخصوص مُستواه الحالي، البعيد عن المنافسة منذ 3 سنوات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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