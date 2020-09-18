الموت يغيب عادل محسن.. أفضل شاعر عراقي

دوت الخليج الإخبارية - صفوت دسوقيالخميس 2020/9/17 03:43 م بتوقيت أبوظبي
غيب الموت الشاعر العراقي عادل محسن بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر ناهز 60 عاما.
وكانت الحالة الصحية للشاعر الراحل قد تدهورت في الأيام الماضية، وسافر إلى لبنان لتلقي العلاج.
والراحل من مواليد 1960 وهو خريج كلية التربية في جامعة بغداد عام 198.
ويعد من الأسماء المعروفة في الأوساط الأدبية العراقية، وكتب العديد من القصائد والنصوص الغنائية لعدة مطربين، وعمل أيضا في تقديم البرامج الشعرية في عدد من القنوات الفضائية.
كما قدم مجموعة كبيرة من الأشرطة والأقراص الصوتية والمرئية لقصائد بصوته منتشرة في الشارع العراقي.
ومن القصائد المعروفة له (الأب، لاتخدعك ضحكة، البنات، خابرتها وخابرتني، النساء،أشوفك وين، ساعة وتغيب الشمس، الورد، الغربة، وبكون يمك).
وقد أهله إنتاجه الأدبي الرفيع للحصول على عدد من الجوائز أهمها جائزة أفضل شاعر عربي عراقي عام 2000.
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